Vom Gefängnis zur Jugendherberge – So war es auf Schloss Burgdorf hinter Gittern Seit diesem Sommer können Touristen im Schloss schlafen. Der Justizvollzugsbeamte Thomas Rothenbühler berichtet aus Zeiten, als die Logiernächte noch weniger komfortabel waren. Regina Schneeberger

Eine der Gefängniszellen kurz nach der Verlegung der Häftlinge im Jahr 2012. Einzelzellen waren die Ausnahme. Die meisten Gefangenen hausten zu zweit. Foto: Thomas Gerber

Viele Ausflügler besuchten in diesem Jahr das Schloss Burgdorf. Sie schlenderten durch die Ausstellung, gönnten sich einen Imbiss im Schlosshof, übernachteten in den historischen Räumen. Im Juni eröffneten Jugendherberge, Restaurant und Museum nach dem Umbau. Auch an diesem frostigen Dezembervormittag steht das Tor zum Schloss weit offen. Noch läuft der Betrieb des Restaurants, erst in ein paar Tagen gelten die verschärften Massnahmen des Bundesrats. Die Tische in der Gaststätte sind gedeckt, Gäste sind aber nur vereinzelt anzutreffen – es ist Nebensaison.