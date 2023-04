EHCB sorgt für grosse Emotionen – So war der Finalissima-Abend in der Bieler Arena 5010 Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich am Abend des Finalspiels eingefunden, um ihren Club am Public Viewing lautstark zu unterstützen. Trotz Niederlage sangen sie bis zum Schluss. Andrea Butorin

Das Public Viewing in der Bieler Tissot Arena: Gedämpftes Licht, aufpeitschende Musik und eine gutgelaunte Animation von Speaker Olivier Piguet. Foto: Carole Lauener

Eine Stunde vor Matchbeginn, Bieler Innenstadt. Immer wieder blitzen rot-gelbe Schals oder Fan-Shirts in der feierabendlichen Menschenmasse auf. Ob sich viele von ihnen die Finalissima in der Tissot Arena anschauen werden? Wird da beim Public Viewing überhaupt Stimmung aufkommen, oder sind alle «Aufheizer» heute in Genf?