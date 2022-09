Von Kopf bis Fuss: Rezepte und Fakten – So vielseitig sind Zitronen Aromatische Gerichte, Insektenschutz oder Schlafmittel: Die sonnengelben Zitrusfrüchte können so viel mehr als nur sauer sein. Silvia Aeschbach

Kalorienarme Vitamin-C-Bomben: Zitronen wirken verdauungsfördernd und stärken das Immunsystem. Foto: Elena Baidak (Unsplash)

Am Wochenende habe ich ein marokkanisches Pouletgericht genossen. Massgeblich zum wunderbaren Duft und Geschmack des Gerichts trug das unwiderstehliche Aroma von eingelegten Zitronen bei. Solche «Salzzitronen» können in Delikatessengeschäften gekauft werden, lassen sich aber ganz einfach auch selbst machen; Rezept dafür und für das Hühnergericht finden Sie am Ende dieses Beitrags. Das machte mir nicht nur wieder einmal bewusst, wie fein Zitronen schmecken können, sondern erinnerte mich auch daran, wie gesund diese sauren Früchte doch sind.