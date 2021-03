Multikulturelles Kochbuch – So vielfältig schmeckt das Blinzernquartier In einer Siedlung oberhalb von Köniz gehen die verschiedenen Kulturen buchstäblich durch den Magen – dank «Blinzern kocht» von Zora Tschan. Stephan Künzi

Zora Tschan und ihr Kochbuch: Die Studentin hat 15 Rezepte aus ihrer multikulturellen Nachbarschaft gesammelt. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Kochbanane ist ein vielfältiges Nahrungsmittel. Sie lässt sich in Salzwasser kochen und landet dann als schmackhafte Beilage zu einem Fleischgericht auf dem Teller. Genauso gut kann sie aber auch nur kurz frittiert und zusammen mit weiteren Zutaten als weiche Scheibe in ein dickes Sandwich gesteckt werden. Brutzelt sie länger im Öl, werden die Stücke unvermittelt zu einer Art Tätschli mit goldbrauner Kruste und weichem Kern.

So viele Varianten hätte Zora Tschan der grossen Banane, die den meisten hierzulande so fremd ist, auf den ersten Blick gar nicht zugetraut. Entdeckt hat sie die Vielfalt erst, als sie sich vor drei Jahren an ihr grosses Projekt machte. Zum Ende ihrer Zeit am Gymnasium Lerbermatt wollte sie Rezepte aus ihrer Nachbarschaft zusammentragen. Es sind Rezepte aus aller Welt.