Nach Drama in Italien – So viele Unfälle passieren auf Schweizer Seilbahnen Unveröffentlichte Daten des Bundes zeigen, dass die Technik äusserst verlässlich ist. Stattdessen führt menschliches Fehlverhalten zu Verletzten. Roland Gamp , Svenson Cornehls , Dominik Balmer

Die neue Gondelbahn der Zermatter Bergbahnen vor dem Matterhorn: In der Schweiz kam es seit dem Jahr 2010 nur zu sehr wenig Zwischenfällen beim Betrieb von Seilbahnen. Foto: Zermatt Bergbahnen AG

Am Lago Maggiore verdichten sich die Hinweise. Absichtlich sollen Mitarbeiter das Sicherheitssystem der Seilbahn zum Monte Mottarone manipuliert haben, um den Betrieb nicht zu verzögern. Mehrere verdächtige Angestellte haben dies laut Lokalmedien gestanden.

14 Personen sind am letzten Sonntag oberhalb von Stresa (IT) in den Tod gestürzt, nur ein kleiner Junge überlebte. Das Gondel-Drama erschüttert, weit über die Landesgrenzen hinaus. Auch in der Schweiz fragt sich nun so manche Skifahrerin oder so mancher Wanderer, wie sicher Seilbahnen hierzulande sind.