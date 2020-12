Kulturpreis Langenthal – So viele Preisträger wie noch nie Der Gemeinderat würdigt 17 Einzelpersonen für ihre kulturelle Tätigkeit. Es sind vor allem stille Schafferinnen und Schaffer, die für ihre langjährige Arbeit ausgezeichnet werden. Beatrice Beyeler

Bianca Trento (links) und Vera Le Grand von der Galerie L. Zum Abschied werden beide mit dem Kulturpreis geehrt. Foto: Beat Mathys Nebst Bianca Trento wird auch Heidi Schneider (rechts) von der Galerie L. mit dem Kulturpreis ausgezeichnet. Foto: Daniel Fuchs Und zu guter Letzt: Mit Veranstaltungstechniker Simon Bühler von X-Light & Sound wird ebenso der technische Bereich vom Langenthaler Gemeinderat berücksichtigt. Foto: Marcel Bieri

17 Namen. So viele stehen auf Liste des Langenthaler Gemeinderats zum Kulturpreis 2020. Der Preis geht heuer nicht, wie in den vorausgegangenen Jahren, an zwei bis drei Kulturschaffende, Ensembles oder Vereine, sondern an 17 Einzelpersonen. «Wir wollen speziell die stillen Schafferinnen und Schaffer ehren, die sich über viele Jahre hinweg für das Langenthaler Kulturleben engagieren», sagt die zuständige Gemeinderätin, Helena Morgenthaler (SVP).

Gerade in diesem aussergewöhnlichen Jahr, mit der Corona-Pandemie, sei es wichtig, überdurchschnittliches und in vielen Fällen ehrenamtliches Engagement zu würdigen. «Es ist das Jahr der Freiwilligen und Hilfsbereiten», sagt Morgenthaler.