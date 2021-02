Burgdorf und Langnau – So viele Notfälle gab es im Spital Emmental Die Notfallteams des Spitals Emmental haben letztes Jahr mehr als 18’000 Patientinnen und Patienten behandelt. Etwas mehr als im Vorjahr.

Fast 4900 Einsätze: Die Rettungsteams des Spitals Emmental hatten auch 2020 viel zu tun. Foto: PD

Auf dem Notfall des Spitals Burgdorf wurden im letzten Jahr 11’724 Patientinnen und Patienten behandelt. Das sind 180 weniger als im Vorjahr, wie das Spital Emmental in einer Medienmitteilung schreibt. Auf dem Notfall des Spitals Langnau waren es in der gleichen Periode 6724 Patientinnen und Patienten, 647 mehr als 2019.

Die Zahlenvergleiche seien allerdings mit Vorsicht zu geniessen, da die Statistik 2020 auch einen Teil der Covid-Tests umfasse. Auffallend sei eine Zunahme der Notfall-Patientenzahlen in der zweiten Jahreshälfte. «Während der ersten Welle im Frühling getrauten sich offenbar etliche Patienten selbst im Notfall nicht, Spitalhilfe in Anspruch zu nehmen», heisst es in der Mitteilung.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen am häufigsten

Am häufigsten behandelt wurden wie im Vorjahr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verletzungen der Arme und Beine, Knochenbrüche, Schädel-Hirn-Verletzungen, Magen-Darm-Infektionen, Atemwegserkrankungen und neurologische Störungen. Auf den beiden Notfallstationen arbeiten rund um die Uhr im Mehrschichtbetrieb total 15 Assistenz- und Kaderärztinnen und -ärzte und 50 Notfallpflegende.

Die Zahl der Rettungseinsätze nahm wie in den Vorjahren auch 2020 ab, um 80 auf 4881. Gleichzeitig stieg erneut die Zahl der dringlichen Rettungsfahrten, der sogenannten primären Rettungseinsätze, von 3846 im Jahr 2019 auf 4107 im Jahr 2020.

Zum dritten Mal in Folge sei damit der «Easycab-Effekt» spürbar. Für immer mehr Verlegungsfahrten werden seit Ende 2017 Spezialfahrzeuge der Firma Easycab mit eigenem Personal eingesetzt. «Die spitaleigenen Rettungsteams in den Ambulanzfahrzeugen können sich so stärker auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren.»

Sechsmal um die Welt

Der Rettungsdienst des Spitals Emmental deckt ein Versorgungsgebiet ab, das von Schangnau im obersten bis Zielebach im untersten Emmental reicht. Dabei legte er im letzten Jahr 243’171 Kilometer zurück. «Das entspricht rund sechsmal dem Erdumfang.»

rsc/pd