Ernüchternd bis erfreulich – So viele Logiernächte hatte das Berner Oberland Die Schweizer bescherten den Oberländer Beherbergern im Sommer und Herbst erfreuliche Zahlen. Die fehlenden ausländischen Gäste konnten sie aber nicht wettmachen. Hans Peter Roth

Schweizer bescherten den Beherbergern im Oberland – hier das Grandhotel Giessbach am Brienzersee – im Sommer und Herbst diesen Jahres teilweise sehr gut belegte Zimmer. Foto: PD/Andrea Badrutt

«Unsere Berge und die Natur geben den Gästen ein Gefühl von Heimat und Freiheit. Die Chaletdörfer schenken Geborgenheit.» Silvia Nüesch bringt auf den Punkt, was zweifellos für viele Regionen im Berner Oberland zutrifft: «Alles Komponenten, die während solch unsicherer Zeiten guttun.» Die Medienverantwortliche spricht für die Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg AG (TALK). Was die Logiernächte betrifft, haben diese Eigenschaften gerade in der besagten Region den Sommer 2020 gerettet. So zeigt die Sprecherin denn auch ein durchaus positives Bild. «Über die ganze Destination gesehen, hatten wir einen sehr guten Sommer.»