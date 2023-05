Entscheid in Boltigen – So viel zahlt die Oberländer Gemeinde für einen neuen Hausarzt Boltigen bekommt einen neuen Hausarzt in der Person von Mohammed Al Saad. Das kostet aber eine Stange Geld, nämlich 700’000 Franken. Stefan Kocherhans

Blumen für das neue und das abtretende Ärztepaar (v.l.): Arztsohn Faris Al Saad, Anna Maria und Layla Al Saad, Mohammed Al Saad, Robert und Silvia Härri. Foto: Stefan Kocherhans

Fast 70 Stimmberechtigte hörten es an der Gemeindeversammlung gern: Als Nachfolger des langjährigen Hausarztes Rudolf Härri wird in Zukunft der 41-jährige Mohammed Al Saad die von der Gemeinde subventionierte Praxis weiterführen. Der gebürtige Saudi ist verheiratet, Vater dreier Kinder und wohnt in Meiringen. Aktuell arbeitet er in einer Gemeinschaftspraxis in Brienz.