Nach dem Aus in der Gruppenphase – So viel war die Champions League für YB wirklich wert Sportlich haben die Berner zu wenig Punkte, dafür viele Erfahrungen gesammelt. Und finanziell stopft die Königsklasse mühelos durch Corona-Einbussen entstandene Löcher. Moritz Marthaler

Die Erfahrungen waren manchmal auch schmerzhaft: YB (hier Meschack Elia) bilanziert nach der Champions League. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Mit dem einsetzenden Regen fiel am Mittwochabend für die Young Boys auch der Vorhang auf der grossen Bühne. Ziemlich englisch war das Wetter in diesem letzten Auftritt in der Champions League, die Leistung beim 1:1 passte sich dem würdigen Rahmen Old Trafford an, die Berner waren gegen Manchester United näher am Sieg. «Wir können mit diesen fünf Punkten leben», sagte der YB-Torschütze Fabian Rieder mit Blick auf die Bilanz aus der Gruppenphase, «aber wir sind uns alle einig, dass es mehr hätten sein können.»

Mit fünf Punkten wird YB Letzter in der Gruppe und hat mit dem Überwintern im Europacup ein offizielles Saisonziel verpasst. Mindestens zweimal wäre für die Young Boys mehr dringelegen, zuletzt in Manchester, davor beim 3:3 gegen Atalanta, als sie den Ausgleich erst im letzten Moment hinnehmen mussten. Sportchef Christoph Spycher sieht die Ausbeute insbesondere auch in den beiden Spielen gegen Villarreal (1:4 und 0:2) als zu gering in Anbetracht der Leistung. «Da wurden wir richtig bestraft, es zeigte uns, worauf es international ankommt.» Doch man kann die Champions League auch anders als in Punkten aufwiegen.