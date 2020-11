Wahlen in Langenthal – So viel Obersteckholz steckt im Wahlkampf Rein rechnerisch müsste ab 2021 der neue Ortsteil mit einem Stadtratssitz vertreten sein. Drei Frauen und ein Mann wagen es und mischen bei den Wahlen mit. Kathrin Holzer

Die Mehrzweckhalle Obersteckholz war zuletzt Ort der politischen Entscheide im Dorf. Bald hat sie in dieser Funktion ausgedient. Foto: Thomas Peter

Die Hochzeit ist längst beschlossen. Wer das Sagen haben wird die nächsten vier Jahre im fortan um einen Ortsteil reicheren Langenthal, entscheidet sich indes erst am 29. November. Was also tun, um die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem benachbarten Obersteckholz nicht auszuschliessen von der Partizipation an der Langenthaler Stadtpolitik? Diese Frage stellte sich den Verantwortlichen beider Gemeinden schon früh im gesamten Fusionsprozess.

Als man noch von einem früheren Fusionstermin ausging – der Zusammenschluss wäre dann per 2018 während laufender Langenthaler Legislatur erfolgt –, hätte bis zu den nun bevorstehenden Wahlen ein 41. Stadtrat oder eine 41. Stadträtin den Ortsteil Obersteckholz im Parlament vertreten sollen. Nachdem die Fusion nun aber doch zeitgleich mit dem Beginn der neuen Legislatur vollzogen wird, wurde dieser Plan überflüssig. Stattdessen dürfen die Obersteckholzer und Obersteckholzerinnen nun schon vor dem Zusammenschluss an den Langenthaler Wahlen teilnehmen – als Wählerinnen und Wähler ebenso wie als Kandidierende.