Stadtrat Langenthal – So viel müssen Grundeigentümer künftig vom Mehrwert abgeben Das Reglement über die Mehrwertabgabe führte im Langenthaler Stadtrat schon zu einigen Diskussionen. Nun gibt es für Landbesitzer aber eine gute Nachricht: Sie müssen der Stadt künftig weniger abliefern. Regina Schneeberger

Wie Stadtpräsident Reto Müller (SP) sagt, ist die Vorlage wegen personeller Engpässe immer noch nicht fertig ausgearbeitet. Foto: Thomas Peter

Wenn ein Grundstück ein-, um- oder aufgezont wird, kann dieses an Wert gewinnen. Einen Teil dieses Mehrwerts muss der Landbesitzer an die Stadt abgeben. In Langenthal sind das derzeit 35 Prozent. Das ist im Reglement über die Mehrwertabgabe festgeschrieben.