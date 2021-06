Protestcamp auf dem Bundesplatz – So viel müssen die Klimastreikenden zahlen 185 Personen wurden im Nachgang zum Klimastreik von letztem September angezeigt. Einzelne Strafbefehle zeigen nun, wie hoch deren Bussen ausfallen. Michael Bucher

Rund 200 Streikende liessen sich von der Polizei nicht abschrecken. Sie haben nun eine Anzeige am Hals. Foto: Raphael Moser

Es war ein Coup sondergleichen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion besetzten letzten September Hunderte Klimaaktivistinnen und -aktivisten den Bundesplatz in Bern. Dort errichteten sie innert kürzester Zeit ein Zeltdorf. Sie zapften Strom an und bezogen Wasser von Hydranten.

Mit der Aktion überrumpelten sie die Stadtbehörden. Der Gemeinderat nahm im Vorfeld der Protestwoche an, die Klimabewegung würde lediglich dezentrale Aktionen durchführen. Zwei Tage liess der Gemeinderat die Streikenden gewähren, ehe das Klimacamp in der Nacht von der Polizei aufgelöst wurde. Während der Gemeinderat von rechten Politikern Schelte kassierte, weil er das illegale Treiben zu lange toleriert habe, empfanden linke Politikerinnen die polizeiliche Räumung des friedlichen Camps als übertrieben.