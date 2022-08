Nach Vorwürfen aus dem Volk – So viel kostet das Thunfest In den vergangenen Tagen wurde der Vorwurf laut, das Thunfest sei zu kommerzialisiert und nur auf Profit ausgelegt. Ein Blick auf das Budget des Festes schafft Klarheit. Janine Zürcher

An der Hauptversammlung im Mai dieses Jahres genehmigte der Verein Thunfest das Budget 2022, das einen Gesamtaufwand von 422’546 Franken sowie einen Gesamtertrag von 423’210 Franken vorsieht. Der Gewinn beträgt bescheidene 664 Franken. «Wer das Budget liest, sieht, dass das Ziel nicht Gewinnmaximierung ist, sondern das Überleben des Vereins Thunfest zu sichern – und damit das Überleben eines der ältesten Stadtfeste dieser Art in der Schweiz», schreibt der Verein Thunfest in einer Mitteilung, die am Dienstag versandt wurde.