Extremwetter-Ereignisse – So viel Klimawandel steckt im Wetter Bei Hitzerekorden kann der Einfluss der Erderwärmung mittlerweile erstaunlich gut beziffert werden. Aber wie sieht es bei Wirbelstürmen oder Starkregen aus? Benjamin von Brackel

Ist der Klimawandel schuld? Fussgängerin in Tokio, wo dieses Jahr Temperaturrekorde gebrochen wurden. Foto: Philip Fong (AFP)

Rund um die Welt haben zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich heftige Hitzewellen die Menschen schwitzen lassen. In Europa, den USA und nun auch in Japan wurden zuletzt zahlreiche Temperaturrekorde gebrochen. Im französischen Cazaux wurde mit 41,9 Grad Celsius ein neuer Juni-Rekord gebrochen, in Tokio kletterten die Temperaturen drei Tage hintereinander auf mehr als 35 Grad. Wie jedes Mal, wenn das Wetter ausreisst, stellt sich die Frage, ob der Klimawandel seine Finger mit im Spiel hatte. «Wir können inzwischen sehr sicher sagen, dass jede Hitzewelle durch den Klimawandel stärker und wahrscheinlicher gemacht wurde», sagt die Klimaforscherin Friederike Otto vom Imperial College in London.