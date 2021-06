Ein epischer Streit in Zitaten – «So viel heisse Luft macht mich krank» Vor genau zehn Jahren verkündete Peter Burkhart seinen Abschied aus der Mühle Hunziken – und Philipp Fankhausers Einstieg. Es ging nicht lange gut. Johannes Reichen

23. Juni 2011: Peter Burkhart (2.v.l.) übergibt die Mühle Hunziken an Christoph Fankhauser, Philipp Fankhauser und Sohn Thomas Burkhart (v.l.). Foto: Urs Baumann

Eines Abends Ende März 2011 griff Peter Burkhart zum Telefon. Mehr als 30 Jahre zuvor hatte er die Mühle Hunziken in Rubigen gekauft und zu einem international bekannten Musikclub gemacht. Er selbst war als «Mühli-Pesche» bekannt geworden. Nun aber wollte er seine Nachfolge regeln. Er wählte die Nummer von Philipp Fankhauser.

Burkhart und Fankhauser hatten sich Jahre zuvor zerstritten. Zwischen 1993 und 2010 war der Musiker nicht mehr in der Mühle aufgetreten. Doch er fand Gefallen an der Idee: «Je mehr ich darüber nachdenke, über die verrückte Geschichte, je mehr Spass macht sie mir», schrieb er an Burkhart. «Schon nur die Köpfe zu sehen, wenn wir es offiziell vermelden.»