Wegen Auslandschweizern und Flyern – So viel Aufwand steckt in einem Wahlcouvert Ende März wird im Kanton Bern gewählt. Damit die Stimmberechtigten ihre Unterlagen erhalten, muss die Stiftung WBM in Madiswil viel leisten. Julian Perrenoud Franziska Rothenbühler (Fotos)

Konzentration ist gefragt in den Werkräumen der WBM. Hier wird verpackt, was demnächst verschickt wird. Fotos: Franziska Rothenbuehler

In der ersten Märzhälfte wird es in den Briefkästen der meisten Oberaargauer Haushalte stecken. 268 Gramm schwer – und die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger daran erinnern, dass es wieder so weit ist: Die Grossrats- und Regierungsratswahlen stehen an.

Damit die Stimmberechtigten diese Unterlagen erhalten, muss die Stiftung WBM in Madiswil einen Effort leisten. In den letzten Tagen haben Mitarbeitende, Gemeinde- und Verwaltungsangestellte, Lernende sowie freiwillige Helferinnen und Helfer begonnen, das Wahl- und Werbematerial zu verpacken. 45 Personen sind es jeweils pro Tag.