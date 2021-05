Elektro-Kits zum Umrüsten – So verwandeln Sie Ihr Velo in ein E-Bike Ganz normale Fahrräder lassen sich mit Elektroantrieb versehen. Unsere Autorin hat sich ein solches Kit ans Velo montiert. Denise Jeitziner

Das Körbli von Damenvelo Martha wurde gegen eine E-Bike-Batterie eingetauscht – neu ist Tempo 25 auch bei leichten Anstiegen zu schaffen. Foto: Fabian Rottmeier

Mein Fahrrad heisst Martha und hat ein Körbli. Beziehungsweise es hatte mal ein Körbli. Dieses musste kürzlich der Batterie weichen, die nun dezent am Lenker klemmt. Davor war Martha ein ganz normales Damenvelo, das bei fiesen Anstiegen zurückfiel und an Ampeln nur langsam in die Gänge kam. Mit dem E-Bike-Umbausatz von Swytch Bike kommen wir nun locker auf Tempo 25. Genau richtig für den hügeligen Stadtverkehr und längere Arbeitswege.

Das Kit des Londoner Start-ups ist eines von verschiedenen auf dem Markt und lässt sich ganz einfach montieren. Zuerst muss man das Vorderrad austauschen – das neue mit dem integrierten Antriebsmotor wird in der bestellten Grösse mitgeliefert –, danach den Sensor bei der Kurbel anbringen und schliesslich die Batteriehalterung an den Lenker schrauben.