Apple geht auf Konfrontation zu Facebook

Letzte Woche hat Apple eine Initiative für den Datenschutz gestartet: In der Geschichte von John und seiner Tochter Emma schildert der Konzern, welche Daten im Verlauf eines Tages anfallen und was mit ihnen passieren kann: «Wenn der Tag vorbei ist, hat eine Reihe von Unternehmen, mit denen John nie interagiert hat, überall auf der Welt Profile mit Informationen über ihn und seine Tochter angelegt.»

Der Tag für diese Initiative war nicht zufällig gewählt: Der 28. Januar ist der europäische Datenschutztag. Er erinnert an die Unterzeichnung eines Vertrags, der seit vierzig Jahren die persönlichen Daten von EU-Bürgern schützt. Das Signal ist deutlich: Apple positioniert sich als Verteidiger des Datenschutzes. Als Tatbeweis will Apple die Tracking-Möglichkeiten in Apps künftig stark einschränken.

Im Moment gibt es kaum Kontrolle bei der Überwachung der Nutzer durch die Hersteller. In den allermeisten Apps stecken Module, die die Aktivitäten detailliert protokollieren. Mit dem nächsten Update des iPhone-Betriebssystems werden Apps eine Erlaubnis zum Tracking einholen müssen. Apple hat in einem Screenshot gezeigt, wie diese Anfrage aussehen wird. Bezeichnenderweise wird in diesem Systemdialog Facebook explizit genannt: Das lässt sich nur als Kampfansage an den Social-Media-Giganten verstehen.

Sie ist bei Mark Zuckerberg angekommen: «Wir sehen Apple zunehmend als einen unserer grössten Konkurrenten», lässt sich der Facebook-Chef auf Newsportalen zitieren. Apple nutze die Dominanz der eigenen Plattform, um sich ins Geschäft von Facebook einzumischen. Zuckerberg wirft Apple Heuchelei vor und meint, es gehe nicht um den Schutz der Nutzer, sondern um Eigeninteressen. Leidtragende seien KMU, die auf personalisierte Werbung angewiesen seien.

Apples neue Schutzfunktion könnte die Datensammler empfindlich treffen. Einige Medien berichten, Facebook bereite eine Wettbewerbsklage gegen Apple vor. Aus Nutzersicht wäre es begrüssenswert, wenn richterlich entschieden würde, wie viel Datenhunger zulässig ist. (schü)