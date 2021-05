Eskalation im Nahen Osten – So versucht die Hamas, Israels Raketenabwehr zu überwältigen Radikale Palästinenser feuern Hunderte Geschosse auf israelische Gebiet – einige dringen durch. Die israelische Armee setzt auf Luftangriffe. Paul-Anton Krüger

Das israelische Verteidigungssystem Iron Dome soll den Raketenangriff vom Gaza-Streifen aus stoppen. Hier eine Aufnahme vom Dienstagabend in der südisraelischen Stadt Ashdod. Foto: Menahem Kahana (AFP)

Leuchtende Feuerschweife erhellen die stockfinstere Nacht im Gazastreifen. Im Sekundentakt feuern Kämpfer der Hamas Raketen auf Israel. Ihr Ziel am Dienstagabend: der Grossraum Tel Aviv. Mehr als 130 Geschosse haben die radikalen Islamisten nach eigenen Angaben binnen weniger Minuten abgefeuert; Videos davon verbreiten sich auf sozialen Medien. Sechsmal in 30 Minuten heulen in der Mittelmeermetropole die Sirenen, Luftalarm für 2,5 Millionen Menschen, die in Israels grösstem Ballungsraum leben.

Mehr als 1050 Raketen binnen 38 Stunden hat die israelische Armee gezählt. Sie kommen in massiven Salven. Im gesamten Gaza-Krieg 2014 und den vorangegangenen Wochen waren es etwa 4500 in mehr als 50 Tagen- das zeigt die Eskalation des Beschusses aus dem Palästinensergebiet. Die Hamas versucht auf diese Weise offenbar, die Kapazität der israelischen Raketenabwehr zu überwältigen - dass dabei vor allem zivile Ziele getroffen werden, ist Teil der Strategie der im Westen als Terrororganisation eingestuften Gruppe.