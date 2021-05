Tipps für Freizeitsportlerinnen und -sportler – So vermeiden Sie Überlastungsschäden Nach dem mühsamen Corona-Winter wollen jetzt viele Hobbysportlerinnen und -sportler wieder durchstarten. Doch wer zu ungestüm loslegt, tut seinem Körper nichts Gutes. Susanne Stettler

Vielleicht hat sie es mit dem Lauftraining übertrieben: Ei n Ermüdungsbruch entsteht n icht durch einen Sturz oder einen Schlag, sondern e ntwickelt sich langsam, aufgrund immer wiederkehrender lokaler Überlastung. Foto: Getty

Endlich wieder raus! Endlich wieder Sport treiben! Corona machte während Monaten vielen Bewegungsmenschen einen Strich durch die Rechnung. Vereinstrainings gab es nicht, Indoor-Sport war unmöglich, und draussen war es in der kalten Jahreshälfte ungemütlich.

Umso grösser ist die Freude jetzt, dass der Breitensport wieder anläuft, Fitnesszentren öffnen durften, und erste Wettkämpfe stattfinden. Doch auch wer nur für sich trainiert, kann jetzt wieder so richtig ran.

Gewisse Menschen entwickeln dabei jedoch einen solchen Ehrgeiz, dass sie es übertreiben und so ihrem Körper nichts Gutes tun.

Andreas Gösele ist Direktor der Crossklinik in Basel und Leiter des dortigen Swiss Olympic Medical Center. An sechs Olympischen Spielen war er Schweizer Teamarzt. Foto: PD

Tatsächlich kann man in etlichen Bereichen zuweilen kaum mehr unterscheiden zwischen Spitzen- und Breitensportlern. Manche betreiben ihr Hobby fast schon professionell und trainieren 15 bis 25 Stunden wöchentlich. (Zum Vergleich: Das Pensum vieler Spitzenathleten beträgt 15 bis 30 Stunden.)

Wer ähnlich trainiert wie die Cracks, kann auch ähnliche Verletzungen erleiden. Ein grosses Thema sind dabei Stressfrakturen, auch bekannt unter der Bezeichnung «Ermüdungsbrüche». Sie treten meist an den unteren Extremitäten auf. Ebenfalls häufig kommt es zu Überlastungen im Sehnenbereich: «Beliebte» Stellen sind Knie (Patellasehne), Unterschenkel (Achillessehne), Ellenbogen (Tennis- oder Golfer-Ellenbogen) sowie Schulter (Rotatorenmanschette).

Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um Überlastungsverletzungen:

Was ist eine Stressfraktur?

Sportmediziner sprechen von einer kompletten oder einer inkompletten «Kontinuitätsunterbrechung» des Knochens ohne Unfall. Sie entsteht also nicht durch einen Sturz oder einen Schlag, sondern über Wochen und Monate durch viele Mikrotraumata. Der Bruch entwickelt sich langsam, aufgrund immer wiederkehrender lokaler Überlastung.

Welches sind die Stadien der Stressfrakturen?

Stadium 1 ist gleichbedeutend mit einer leichten Störung des Knochenstoffwechsels, Stadium 2 geht mit feinen Knochenrissen einher, in Stadium 3 kann beispielsweise das Schienbein schon angebrochen sein, und erst in Stadium 4 ist der Knochen ganz gebrochen.

Betrifft das nicht nur Spitzensportler?

Nein. Auch Hobbysportlerinnen können Stressfrakturen erleiden und Sehnenprobleme bekommen. Und sie reagieren meist empfindlicher, weil Leistungssportler besonders gut trainiert sind und so eine höhere Belastungstoleranz aufweisen.

Welches sind die Symptome?

Diffuse bis eher stechende Schmerzen, auch im Ruhezustand. Die betroffene Stelle kann auch gerötet und/oder angeschwollen sein. In den Stadien 3 und 4 kommt Druckempfindlichkeit dazu.

Welche Altersgruppen sind betroffen?

Ermüdungsbrüche treten meist zwischen 20 und 60 Jahren auf. Es gibt jedoch Teenager mit Stressfrakturen, ebenso wie über 70-Jährige.

Welches sind Risikofaktoren?

Weil im Alter die Knochendichte abnimmt, sind Seniorinnen und Senioren besonders für Ermüdungsbrüche anfällig. Foto: Getty

• geringe Knochendichte (z. B. durch Osteoporose)

• grosse Körpergrösse (schlechtere Hebelverhältnisse)

• Geschlecht (Frauen sind anfälliger)

• Hormon-Stoffwechselstörungen (z. B. Zyklusstörungen durch extrem viel Sport)

• Genetik (z. B. Osteoporose-Fälle in der Familie)

• Alter (Knochendichte nimmt mit dem Alter ab)

• ungenügende Fitness (das richtige Mass an Bewegung stärkt die Knochen)

• mangelhafte Sportausrüstung (schlecht gedämpfte Schuhe)

• harte Böden (Teer, Beton)

• plötzliche Steigerung von Trainingsumfang oder -intensität

Bei welchen Sportarten kommt es zu Stressfrakturen?

Vor allem bei den Laufdisziplinen, typischerweise an Füssen und Schienbein, seltener an Oberschenkeln. Aber auch bei gewichtsbetonten Sportarten wie Turnen, Rhythmischer Sportgymnastik, Eiskunstlauf. Bei Turnerinnen sind meist Wirbelsäule oder Füsse betroffen, bei Fussballern die Schienbeine, bei Tänzerinnen und Basketballern die Füsse. Und bei Golfern kennt man Stressfrakturen an den Rippen. Gelegentlich kommt es auch bei Menschen zu Ermüdungsbrüchen, die keinen eigentlichen Sport betreiben, sondern sich beim Spazieren oder Wandern verletzen.

Wie werden Brüche behandelt?

Bei Low-Risk-Frakturen, die von sich aus korrekt zusammenwachsen, steht die Entlastung durch Krücken oder eine Sohlenversteifung im Vordergrund. Die Heilung dauert vier bis acht Wochen, je nach Schweregrad. High-Risk-Frakturen – also an Stellen, auf die grosse Kräfte einwirken – werden häufig operativ versorgt und erfordern deutlich mehr Geduld, was die Heilung anbelangt. Hier nimmt der Heilungsprozess drei bis sechs Monate in Anspruch. So genau kann man das aber nicht sagen, da sich jede Stressfraktur anders verhält. Eine grosse Rolle im Heilungsprozess spielt das biologische Alter der Betroffenen.

Welches sind die Symptome von Sehnenproblemen?

Sehnenprobleme äussern sich meist in sogenannten Anlaufschmerzen (zu Beginn einer Bewegung oder Belastung) und in Schmerzen bei zunehmender Belastung. So sind bei Erkrankung der Achillessehne am Morgen die ersten Schritte oft sehr schmerzhaft. Es kann aber auch zu Rötungen und Schwellungen kommen. Dies vor allem dann, wenn das Gleitgewebe um die Sehne entzündet ist.

Wie werden schmerzende Sehnen behandelt, und wie lange dauert die Heilung?

Sehnenerkrankungen werden in der Regel konservativ behandelt – es sei denn, es liegt ein vollständiger Riss oder ein ausgedehnter Teilriss vor. Die konservative Behandlung besteht in der Vermeidung der auslösenden Belastung, der Suche nach den Ursachen und ihrer Behandlung sowie aus Physiotherapie. Ganz wichtig ist meist ein Heimprogramm (Krafttraining) mit regelmässigen Übungen. Vereinzelt sind zusätzliche Behandlungen wie Stosswellentherapie oder Spritzenbehandlungen (z. B. Eigenblut) notwendig.

Welche Sportarten sind mit einem besonderen Risiko für Sehnenprobleme verbunden?

Auch hier liegen die Laufsportarten vorn (häufig betroffen ist vor allem die Achillessehne). Dahinter folgen die Ballsportarten (Patellasehne) und die Sprungdisziplinen (Patellasehne).

Wie kann man vorbeugen?

Fussgymnastik und gelegentliches Barfusslaufen sind gut zur Vorbeugung. Foto: Getty

Mit einer guten Balance zwischen Belastung und Erholung. Hinzu kommt eine ausgewogene Ernährung, die für «starke» Knochen und Sehnen unerlässlich ist. Es lohnt sich auch, den Vitamin-D-Spiegel untersuchen zu lassen, denn dieser ist bei Menschen mit Ermüdungsbrüchen häufig zu tief. Daneben kommt der aktiven und passiven Regeneration grosse Bedeutung zu. Aktiv zum Beispiel mit Fussgymnastik (Barfusslaufen, auf Zehenspitzen gehen), Dehnungsübungen sowie der Black Roll, passiv beispielsweise mit Massagen und Saunabädern. Und nicht vergessen: ausreichend schlafen.

Was bringt Krafttraining?

Krafttraining formt nicht nur den Körper, sondern beugt vor allem auch Verletzungen vor. Die Muskulatur stabilisiert Knochen und Sehnen: Ist sie zu schwach, kann sie Knochen und Sehnen nicht ausreichend schützen.

