Nach Corona-Ausbruch an Schule – So verlief der Massentest in Wangen an der Aare Kurzerhand entstand im Singsaal ein mobiles Testzentrum. Hunderte Covid-19-Tests wurden im Aarestädtli durchgeführt – erstmals auch bei Kleinkindern. Beatrice Beyeler

Augen zu und durch: Das Mädchen lässt den Nasenabstrich ohne Tränen über sich ergehen. Fotos: Raphael Moser

Ein Bub klammert sich an die Hand seines Vaters. In der anderen hält er einen Plüschhund. Sein Gesichtchen verschwindet fast vollkommen hinter der medizinischen Maske, die er trägt. Seine Augen weiten sich bei dem, was er im Singsaal beobachtet. «Das ist ein ganz Kleiner, da braucht es mich vielleicht», sagt Bernhard Thomann. Er ist medizinischer Leiter des mobilen Testzentrums, das in Wangen an der Aare eingerichtet wurde.

So kleine Kinder hätten er und sein Team des mobilen Testzentrums in Belp noch nie getestet. «Bisher waren die Jüngsten schon im Kindergartenalter.» In Wangen werden nun auch jüngere Geschwister von Schulkindern auf das Coronavirus untersucht. In der Regel werden Nasenabstriche genommen. Das kann unangenehm sein, auch viele Erwachsene zucken zusammen oder müssen Tränen wegblinzeln.