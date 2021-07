EM-Viertelfinale Schweiz-Spanien - So verfolgt Fussball-Bern den nächsten Streich der Nati-Helden

Gelingt heute die nächste Sensation?

Es scheint, als gäbe es heute in der ganzen Schweiz nur ein Thema; auf allen Newsportalen, bei der Kaffeepause und in den sozialen Meiden fragen sich alle gespannt: Schafft die Schweizer Nati heute die nächste Sensation?

Hinzu verspricht der heutige Freitag für einmal gewitterfrei zu bleiben. Beste Voraussetzungen, für all jene, welche das Spiel am liebsten in Gesellschaft beim Public Viewing mitverfolgen. Wir werfen am Abend Blicke in die verschiedenen Fan-Zonen in und um Bern.