Gaëtan Haas macht einen Antrag – So verbrachten die Berner Sportstars ihre Sommerferien Viele Athleten stehen nach einer Auszeit bereits wieder im Einsatz, in Tokio etwa. Energie getankt haben sie auf verschiedene Weise.

Damit, seit Montag wieder arbeiten zu müssen, hadern Sie? Betrachten Sies mal so: Nicht nur Sie sind zurück im Alltag – Sie sind in bester Gesellschaft. Auch für die allermeisten Berner Sportlerinnen und Sportler sind die Ferien zu Ende, es gilt ernst: an den Olympischen Spielen in Tokio etwa oder in der Super League. Kräfte getankt haben sie wie folgt:

Sommerferien – für Lia Wälti bedeutet dies vor allen Dingen jeweils: heimkommen. Nach der Saison reist die Arsenal-London-Spielerin zumeist zur Familie ins Emmental, wo die Anführerin des Nationalteams abschalten kann. Heuer war die 28-Jährige während ihres Schweiz-Aufenthalts unter anderem wandern sowie schwimmen im Thunersee.

Auch SC-Bern-Center Vincent Praplan mags vertraut. Er genoss den Urlaub im Kreise seiner Familie.

Besonders schön waren die Sommerferien für den fortan wieder in Biel Eishockey spielenden Gaëtan Haas. Auf der sehr beliebten griechischen Insel Santorini machte er Partnerin Auré einen Antrag. Sie sagte offensichtlich Ja – andernfalls hätte er die Sache kaum auf Instagram geteilt. Wir sagen: Glückwunsch!

Zumindest bei den Prominenten noch ein bisschen beliebter ist mit Mykonos eine weitere griechische Ferieninsel. Heuer weilten dort unter anderen Justin Bieber, Kilian Mbappé und Erling Haaland. FC-Thun-Aufbauer Nicolas Hasler wird da trotz bemerkenswert athletischem Körper kaum aufgefallen sein.

Den Vergleich mit den Weltstars braucht die auf dem Platz zuletzt nicht jederzeit erfolgreiche Fussballerin Alisha Lehmann nicht zu scheuen, gemessen an der Reichweite auf Instagram. Inzwischen folgen der 22-Jährigen fast vier Millionen Menschen. Sie kriegten in diesem Sommer besonders viele Ferienfötelis zu sehen – ja: auch aus Mykonos.

Skicrosser Ryan Regez steht gleichfalls nicht im Ruf, in den sozialen Netzwerken zu passiv zu sein – er postete einst ein Nacktbild. Angezogen und vor sehenswertem Sonnenuntergang präsentierte er sich heuer in Porec auf der kroatischen Halbinsel Istrien.

Auf Formentera, der angesagten Insel vor Ibiza, erholte sich Barcelona-Spielerin Ana-Maria Crnogorcevic von einer trotz langer Verletzungspause kräftezehrenden Saison. Diese war äusserst erfolgreich verlaufen: Die Steffisburgerin hatte sich mit der Schweiz für die EM qualifiziert und mit dem Club Champions League, Meisterschaft und Cup gewonnen.

FC-Münsingen-Offensivspieler Sandro Christen pflegt einen extravaganten Lebensstil inmitten der angesagtesten Leute. Ferien verbringt der 32-Jährige mindestens so spektakulär wie die Stars, er weilte unter anderem an der Côte d’Azur und auf Ibiza – ausnahmslos hip gekleidet.

Die Brienzer Skifahrerin Katja Grossmann genoss im Frühsommer nach der besten Saison ihrer bisherigen Karriere und dem Weltcup-Debüt die Sonne Spaniens. Auf der kanarischen Insel Lanzarote versuchte sie sich im Windsurfen.

Luca Linder, Handballer von Wacker Thun, ist ausgesprochen vielseitig. Zu seinen zahlreichen Hobbys gehört das Fotografieren. Dass er ein Ästhet ist, demonstrierte der 32-Jährige mit der stilvollen Aufnahme aus dem italienischen Hotspot Amalfi.

Sind Sie ein Skifan? Wenn ja, erwarten wir von Ihnen, dass Sie auf dem zweiten Bild von Joana Hählen – aufgenommen am Gardasee – zumindest zwei weitere Personen auf Anhieb erkennen.

Bloss faul rumgelegen ist Motorradfahrer Dominique Aegerter offensichtlich nicht. Um seinen gestählten Oberkörper, den er hier am Strand von Riccione präsentiert, beneiden wir ihn ein wenig, das müssen wir schon zugeben. Zu den Kommentatoren unter dem Post gehört Rennfahrer Nico Müller. Er schreibt: «Vergiss nicht zu atmen, Domi.»

Einen Halt legte der Vizemeister der vergangenen DTM-Saison seinerseits im Frühsommer ein, bevor das Gros der Rennen folgte. Sein einjähriges Kind zeigte daheim in Blumenstein schon mal grosses Interesse an dem, was der Vater tut.

Nach einer exzellenten Saison bereitet sich Skifahrer Luca Aerni in der Schweiz auf den nächsten Winter vor. Um fit zu bleiben, betreibt er gleich mehrere Sportarten. Formidabel Golf spielt übrigens ein weiterer erfolgreicher Athlet aus Grosshöchstetten: Dominic Stricker glänzte letzte Woche in Gstaad nicht einzig auf dem Tennisplatz, sondern auch auf der Golfanlage des dortigen Clubs.

Unweit seines Zuhauses trainierte der Diemtigtaler Abfahrer Nils Mani für den nächsten Winter, er wanderte auf den Niesen und genoss die Aussicht auf den Thuner- und auf den Brienzersee.

Auf dem See befand sich Schwinger Remo Käser vor einigen Wochen. Dieser Tage darf der 24-Jährige nicht raus, er begab sich vor dem Fest auf dem Brünig nach einem positiven Covid-Test in Isolation.

