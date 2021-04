Drohnenbilder des Nordquartiers – So verändert sich der Breitenrain Der Architekt Dimitri Heimlicher zeigt bei einem Rundgang durch den Breitenrain und den Wyler auf, wo das Quartier Entwicklungspotenzial hat und Anwohner nicht als potenzielle Einsprecher gelten. Claudia Salzmann

An der Ecke Wylerringstrasse/Scheibenstrasse ist es laut. Wo vorher drei Wohnblöcke standen, wurden zwei dem Erdboden gleichgemacht. Hier wird in Etappen gebaut, das dritte Haus steht noch bis Ende Juli. Auch ein Laie erkennt, warum diese Häuser erneuert werden müssen, so stark sind sie in die Jahre gekommen.

Dichter gebaut wird hier nur bedingt: «Die neuen Gebäude sind zwar grösser, so aber auch die Wohnungen. Vermutlich werden hier zukünftig ungefähr gleich viele Leute wohnen wie vorher», sagt Dimitri Heimlicher. Er ist Architekt und Leiter Quartierentwicklung bei Dialog Nordquartier. Für den Breitsch interessiert er sich auch privat, denn er wohnt hier und hat über das Wankdorf seine Masterarbeit geschrieben. Auf einem Rundgang erklärt er konkret, wie das Quartier sein Gesicht verändert.