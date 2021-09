SRF-Duo sagt tschüss - «Und a eu dihei: Tschau zäme, macheds guet»

SRF-Duo sagt tschüss – So verabschieden sich Bürer und Günthardt vom TV-Publikum Mit dem Ende des US Open verstummen auch ihre Stimmen auf SRF: Das beliebte Kommentatoren-Duo hatte beim Final der Männer seinen letzten gemeinsamen Auftritt.

Das Ende nach über einem Vierteljahrhundert: Heinz Günthardt und Stefan Bürer beschliessen ihre SRF-Laufbahn. Video: SRF

Sie haben Hunderte Tennispartien gesehen, Tausende Stunden kommentiert – und doch nahm ihr allerletzter Match einen Verlauf, den auch sie unmöglich vorhersehen konnten. Stefan Bürer und Heinz Günthardt bekamen in ihren finalen Stunden am SRF-Mikrofon noch einmal vor Augen geführt, was diesen Sport eben auch so aussergewöhnlich macht: die Unberechenbarkeit.

Dass es, ungeachtet des Ausgangs, ein denkwürdiger Abend werden würde im Arthur Ashe Stadium, war klar gewesen. Schliesslich stand ein grosses Stück Tennisgeschichte auf dem Spiel, verbunden mit der Frage: Schafft Novak Djokovic den Kalender-Grand-Slam – oder kann Daniil Medwedew das mit seiner Major-Titel-Premiere verhindern? Es gibt unattraktivere Voraussetzungen für einen letzten Arbeitstag.

Nachdem der Russe den mental ausgelaugten Serben überraschend deutlich bezwungen hatte, sagte Bürer, dass er auf Djokovic als Sieger getippt hatte, in vier Sätzen. Es war eine letzte Fehleinschätzung, eine, der wohl fast alle Tennis-Kenner unterlegen waren.

Als die beiden Finalisten ihre Reden hinter sich gebracht hatten, die Trophäen in den Händen hielten und lächelnd für die Fotografen posierten, rückten sie im Schweizer Fernsehen in den Hintergrund. Und zu den Protagonisten wurden jene beiden, die zwar nicht zu sehen, dafür aber zu hören waren. Bürer lancierte seinen Doppelpartner – um im Jargon zu bleiben – mit den Worten: «Und damit endet auch unsere Reise, lieber Heinz. Aber bevor ich ein paar Worte sage, darfst du nochmal.»

«Am Anfang musste ich erklären, was ein Slice ist. Nun ist die Schweiz eine Nation von Tennisexperten.» Heinz Günthardt

Und wie man das als Zuschauer kennt, wenn man diesem eingespielten Duo regelmässig zugehört hat, war der Übergang zum Kollegen fliessend. «Darf ich nochmal? Nach 36 Jahren und ungefähr 10'000 Stunden Kommentar sind das meine letzten Worte auf dem Sender. Und weisst du was? Erst wenn man zurückschaut, weiss man, wie weit man gekommen ist», begann der 62-Jährige, der keinen Vertrag mehr erhält beim SRF (das Interview zu seinem Abgang lesen Sie hier). Als er hier begonnen habe, habe er erklären müssen, was ein Kickaufschlag, was ein Slice sei, wie man ein Tiebreak zähle und warum es überhaupt ein solches gebe. «Das hat sich mittlerweile dramatisch geändert. Wir sind in der Schweiz eine Nation von Tennisexperten.»

Freunde fürs Leben

Günthardt bedankte sich beim treuen Publikum, das ihnen auch zu nächtlicher Stunden Quote beschert und all diese Sendungen ermöglicht habe, bei den vielen Arbeitskollegen, die ihn über all die Jahre gut aussehen lassen hätten. Und dann, zu guter Letzt, hatte er auch noch ein paar warme Worte für Bürer parat: «Also du, lieber Stefan, bist ein Glücksfall für mich. Denn du hast es fertiggebracht, dass selbst elf Stunden Kommentar hintereinander nie langweilig geworden sind, weil du eine spezielle Fähigkeit hast, zuzuhören und aus Banalem Interessantes zu machen. Aber verabschieden will ich mich auf keinen Fall von dir, denn wir sind ja schliesslich Kommentatoren auf Zeit, aber hoffentlich – und da bin ich mir ganz sicher – Freunde fürs Leben.»

Sie haben den Schweizerinnen und Schweizern Tennis erklärt: Heinz Günthardt (l.) und Stefan Bürer. Foto: Valeriano Di Domenico (SRF/Freshfocus)

Dann war die Reihe an Bürer, der seine Derniere mit einer Premiere beschloss. «Siehst du, jetzt bin ich genau in der Situation, wo ich froh bin, dass ich mir erstmals überhaupt etwas notiert habe in einer Live-Reportage», sagte der 57-Jährige, «denn ich brächte es wohl nicht auf die Reihe, jetzt frei zu reden. Deshalb musst du entschuldigen: Ich lese jetzt tatsächlich ab.»

«Ich habe unendlich viel von dir gelernt, über Tennis, klar, aber auch übers Leben.» Stefan Bürer

Bürer, der künftig bei den Rapperswil-Jona Lakers den Bereich PR und Kommunikation leiten wird, hat sich Folgendes notiert: «26 Jahre und 6 Monate SRF gehen zu Ende. Auch ich möchte mich bedanken, natürlich. Bei allen, die mir geholfen haben, meinen Kindheitstraum zu leben, wohlgemerkt. Bei meiner Familie, die oft auf mich verzichten musste. Bei allen Menschen im Hintergrund, von denen selten gesprochen wird, die es aber erst möglich machen, dass Sie zu Hause Bilder sehen und uns zuhören können. Womit ich bei Ihnen bin, den Zuschauerinnen und Zuschauern. Vielen herzlichen Dank für Ihre Treue, Ihr Wohlwollen, aber auch Ihre Kritik. Ich habe versucht, Ihnen den Sport näherzubringen. Gelungen ist mir das gewiss nicht immer. Aber ich habe immer mein Bestes gegeben.»

Natürlich sparte auch er sich die Sätze an seinen langjährigen Weggefährten für den Schluss auf. «Und mein letzter Dank geht natürlich an dich, lieber Heinz. 26 Jahre lang waren wir gemeinsam am Mikrofon – und es war in jeder Hinsicht eine aufregende Reise. Ich habe unendlich viel von dir gelernt, über Tennis, klar, aber auch übers Leben.» Es konnte kaum überraschen, dass er am Ende dieselbe Formulierung wählte wir Günthardt, als er sagte: «Man hat mir damals einen Co-Kommentator zur Seite gestellt – und heute habe ich einen Freund fürs Leben. Danke, danke, danke.»

Und dann, ja dann war wirklich Schluss. Bürer sagte: «Und a eu dihei: Tschau zäme, macheds guet.»

