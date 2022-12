Strommangel im Kanton Bern – So unterschiedlich wird bei Weihnachtsbeleuchtung gespart Während an einigen Orten Lichterketten heuer dunkel bleiben, suchen andere nach kreativen Lösungen und erstrampeln zum Beispiel selber Energie für ihren Weihnachtsbaum. Pia Scheidegger

Martin Heiniger hilft jedes Jahr mit, das Lysser Stegmattquartier in ein Winterwunderland zu verwandeln – doch in diesem Jahr verzichtet er fast komplett auf Weihnachtslichter. Foto: Nicole Philipp

Die Sonne geht unter, und es wird dunkel im Stegmattquartier in Lyss. Vor einzelnen Häusern leuchtet ein Stern oder ein kleiner Weihnachtsbaum. Das Quartier sieht aus wie jedes andere an einem düsteren Dezemberabend: trostlos. Eigentlich verwandeln sich sechs Häuser in dieser Nachbarschaft jedes Jahr in ein Winterwunderland – es reisen jeweils Leute aus der ganzen Region an, um sich das Spektakel anzusehen. Doch wegen der Energiekrise bleiben die Tausenden Weihnachtslichter und Installationen heuer in den Kellern.