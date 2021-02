Die umstrittene Vorlage Infos einblenden

Am 7. März entscheiden die Stimmberechtigten über die flankierenden Verkehrsmassnahmen der Stadt Bern zum Um- und Ausbau des Bahnhofs Bern (Zukunft Bahnhof Bern). Es geht um einen Kredit von 112 Millionen Franken, wobei Kanton und Bund rund die Hälfte des Betrags übernehmen werden. In den letzten Wochen hat die Debatte über die Verkehrslösungen an Intensität gewonnen, obschon die Vorlage im Stadtrat mit komfortabler Mehrheit passierte. Trotzdem haben sich inzwischen mehrere Kritikerkomitees gebildet. Hauptstreitpunkt ist die geplante Personenunterführung zum Hirschengrabenpark. Der Architekt Martin Zulauf (70) zerpflückte die Vorlage in einem Interview mit dieser Zeitung und empfahl sie zur Ablehnung. Daraufhin verteidigte die im November neu gewählte SP-Gemeinderätin Marieke Kruit (52) in dieser Zeitung ihre erste Vorlage, für die sie vor dem Volk eintritt. Ausgearbeitet wurde sie in der Ära ihrer Vorgängerin Ursula Wyss. (jsz)