Prozess Fall Boppelsen: Tag 2 – «So tötet jemand, der eigentlich nicht töten will» Der Verteidiger von Thomas K. schilderte am zweiten Prozesstag am Zürcher Obergericht, warum sein Mandant plötzlich fähig gewesen sei, zwei Menschen zu töten. Flavio Zwahlen

Die drei Beschuldigten im Mordfall Boppelsen hoffen am Obergericht auf eine mildere Bestrafung. Illustration: Robert Honegger

Was bringt einen psychisch gesunden Menschen dazu, innert kürzester Zeit zwei äusserst grausame Tötungsdelikte zu begehen? Für den Verteidiger von Thomas K. gibt es dafür nur eine mögliche Erklärung: Er wurde dazu gezwungen – von serbischen Geschäftsleuten. «Mein Mandant hat grosse Angst vor den Serben und wird von ihnen auch heute noch bedroht», sagte er am zweiten Prozesstag im Fall Boppelsen vor dem Zürcher Obergericht. Thomas K. hatte am ersten Tag ausgeführt, dass er den Serben aufgrund von Drogengeschäften eine Menge Geld schulde.

Dass die Aussagen von Thomas K. auffallend viele Widersprüche enthalten, ist seinem Verteidiger bewusst. «Er hat ein Stück weit selber dazu beigetragen, dass man ihm nicht glaubt.» Ein «lügendes Objekt», wie er von der Staatsanwältin dargestellt werde, sei K. aber nicht. «Niemand in seinem Umfeld konnte sich vorstellen, was ihn zu diesen Wahnsinnstaten getrieben hat.» Das Verhalten des damals 26-Jährigen lasse sich daher nicht erklären, wenn man die Serben wegdenke.