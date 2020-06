6 Facetten von Don Nachbaur – So tickt der neue SCB-Trainer Wer ist Don Nachbaur? Das fragen sich nicht nur die Anhänger des SC Bern. Eine Antwort in sechs Kapiteln. Adrian Ruch

Erster Auftritt in neuer Umgebung: Don Nachbaur fühlt sich in Bern bereits wohl. Foto: Raphael Moser

Die Ernennung Don Nachbaurs zum Cheftrainer des SC Bern hat überrascht. Denn der 61-Jährige ist in der Schweizer Eishockeyszene ein unbeschriebenes Blatt. Seit Dienstag ist er in Bern. Es ist also an der Zeit, den Mann, der die Mutzen zurück in die Erfolgsspur führen soll, näher kennen zu lernen. Ein Porträt in sechs Kapiteln.