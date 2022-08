Vernissage eines Kunstprojekts – So stellen Schüler sich die Zukunft vor Das Kunsthaus Steffisburg lädt am 27. August ab 17 Uhr zum ersten Kunsthaus-Fest auf dem Dorfplatz ein. Im Zentrum: Zukunftsideen von Schülerinnen und Schülern.

So in etwa sieht die Bushaltestelle Dorfplatz aus, wenn die Rondellen montiert sind. Foto: PD

Im Auftrag des Kunsthauses Steffisburg entwickelten die Mittel- und Oberstufenklassen der beiden Steffisburger Schulhäuser Schönau und Zulg, zusammen mit dem Thuner Künstler Hanswalter Graf, ein gemeinsames Kunstprojekt. Ab dem 28. August wird das Resultat auf dem Dorfplatz Steffisburg sichtbar sein: «Steffisbunt».

Die rund 530 beteiligten Kinder und Jugendlichen stellten sich vor, wie Steffisburg sich in Zukunft weiterentwickeln wird und wie die Gemeinde in einigen Jahrzehnten (Annahme: im Jahr 2050) aussehen könnte. Dann nämlich, wenn die heutigen Kinder als Erwachsene das Zusammenleben und die Kultur ihres Wohnortes entscheidend mitgestalten und prägen werden.

Auf farbigen Rondellen

Hanswalter Graf thematisierte mit jeder Klasse in kurzen Workshops die individuellen Träume, Wünsche und Erwartungen der Kinder und Jugendlichen. Diese formulierten danach eigene Zukunftsvisionen für Steffisburg. Die Kinder trainierten ihre Fantasie, lernten verschiedene Vorgehensweisen auf dem Weg zur Umsetzung einer Idee kennen und bringen sich nun in die Diskussion um die Weiterentwicklung ihres

Wohnortes ein. Jeder Schüler hat einen kurzen, prägnanten Satz über die Zukunft eines konkreten Ortes in der Gemeinde Steffisburg entwickelt.

Alle Sätze wurden anschliessend auf farbige Rondellen gedruckt. Mit einem Haftmagneten ausgerüstet, werden die vielen Hundert Textrondellen nun den Dorfplatz, die unmittelbare Umgebung des Steffisburger Kunsthauses, bespielen. Auf diese Weise wird die Bevölkerung von den Zukunftsideen der Schulklassen erfahren. Die Ausstellung kann bis zum 16. Oktober jederzeit frei besucht werden. Startpunkt ist die Vernissage, das grosse Kunsthaus-Fest am 27. August.

