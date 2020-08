Pharma-Meldungen im Check – So steht es um den Corona-Impfstoff Hersteller potenzieller Vakzine überbieten sich mit Erfolgsnachrichten. Wie weit die Forschung wirklich ist, wann ein Mittel verfügbar sein könnte – und wo die Schweiz steht. Kathrin Zinkant

165 Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 sind in der Entwicklung, aber bislang hat noch keiner gezeigt, dass er effektiv gegen Covid-19 schützt. Foto: Reuters

Es gibt derzeit wohl keine Regierung einer westlichen Industrienation, die nicht auf Pharma-Shoppingtour wäre. Ganz vorn mit dabei sind die USA. Die Trump-Regierung hat sich mittlerweile viele Millionen Dosen von Impfstoffen verschiedener Hersteller gesichert. Als jüngster Einkauf kam vor wenigen Tagen das gemeinsame Corona-Vakzin des französischen Pharmariesen Sanofi und des britischen Unternehmens Glaxo Smith Kline (GSK) hinzu. Vom selben Impfstoff will sich nun auch die EU-Kommission 300 Millionen Dosen sichern. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass Corona bereits besiegt wäre, einfach, weil es so viele kaufwürdige Impfstoffe in grosser Menge zu geben scheint – und sich die Hersteller dazu noch mit Erfolgsmeldungen aus Studien an Menschen gegenseitig überbieten.