Schule Signau – So steht es um den Campus Ein zentraler Schulstandort ist in Signau geplant. Ab 2024 sollen die Schülerinnen und Schüler dort den Unterricht besuchen. Nun haben Gemeinde und Planer zwei Varianten präsentiert. Christian Reber

Ab 2024 sollen die Kinder in Signau in neuen Klassenzimmern unterrichtet werden. Symbolfoto: iStock

Bis 2024 soll in Signau ein Campus entstehen. Im November 2017 sagte das Volk Ja zu einem einzigen Schulstandort im Dorf. Nun wird das Projekt konkreter. An einem Informationsanlass konnten sich die Signauerinnen und Signauer ein Bild vom geplanten Campus machen. Die Gemeinde lud am Montagabend zu einem Informationsanlass ein.