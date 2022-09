Von Benito bis Zesiger – So stehen die WM-Chancen der YB-Spieler Mit Cedric Itten verfügen die Young Boys über einen aktuellen Schweizer Nationalspieler. Weitere Berner können sich Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen – ein Überblick. Dominic Wuillemin

Christian Fassnacht und Loris Benito erlebten im Schweizer Trikot unvergessliche Momente. Derzeit sind die Freunde aber beim Nationalteam aussen vor. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Loris Benito – 13 Länderspiele

In diesen Tagen wird Ricardo Rodriguez wohl sein hundertstes Länderspiel absolvieren. Der Captain des FC Torino thront über allen anderen Schweizer Linksverteidigern – Yakin verzichte für die Partien gegen Spanien und Tschechien darauf, neben Rodriguez einen weiteren Spieler auf dieser Position zu nominieren. Das verheisst nichts Gutes für Loris Benito, der nach der EM-Teilnahme im Sommer 2021 durch zwischenzeitliche Arbeitslosigkeit vom Radar des Nationaltrainers verschwand. Nach dem Wechsel zu YB steht der 30-Jährige nun wieder auf der Pikettliste. Allerdings gilt das auch für den früheren YB-Spieler Jordan Lotomba, der in der Ligue 1 bei Nizza Stammkraft ist und von Yakin schon als Linksverteidiger eingesetzt wurde. Er habe in letzter Zeit kein Gespräch mit dem Nationaltrainer geführt, sagt Benito, der seine WM-Chancen selbst als klein bezeichnet.