Verschwiegener Berner Baukonzern – So stark lebt der Bauriese Marti von Staatsaufträgen Die Baufirma Marti steht durch den Skandal am Blausee und den Streit mit der BLS im Medienfokus. Seit 2015 erhielt sie Staatsaufträge in Milliardenhöhe. Benjamin Bitoun

Das «m» zeigt Risse: Das Bauunternehmen Marti geriet in letzter Zeit vermehrt in die Kritik. Foto: Beat Mathys

Gelbe Baracken, gelbe Krane und gelbe Baumaschinen auf scheinbar fast jeder Grossbaustelle der Schweiz: Das ist, was in der Öffentlichkeit vom Baukonzern Marti zu sehen ist. Was sich aber hinter dem allgegenwärtigen Firmenemblem, dem Kreis mit einem stilisierten kleinen «m» verbirgt – wichtige Geschäftszahlen, Erfolge, Verluste oder Rechtshändel –, bleibt im Dunkeln. Denn: Der Bauriese mit Hauptsitz in Moosseedorf kommuniziert nicht.

Marti schwieg, als das Unternehmen im Zusammenhang mit einem mutmasslichen Kieskartell im Raum Thun-Bern in den Fokus der Wettbewerbskommission rückte. Schweigen auch, als vor zwei Jahren amtlich wurde, dass der Konzern im Luzerner Hinterland mit rechtsmissbräuchlichen Mitteln um Kiesressourcen kämpfte. Und auch zum jüngsten Streit mit der BLS um Nachzahlungen von 41 Millionen Franken bei der Sanierung des Lötschbergtunnels kam von Marti die Antwort: kein Kommentar.