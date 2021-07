Schwimmbäder unter Druck – So stark fällt die Badisaison ins Wasser Nach einem schwierigen letzten Jahr gibt es für die Badibetreiber im Oberaargau auch jetzt keine Entspannung. Schuld ist heuer das Wetter. Jürg Rettenmund , Sebastian Weber , Julian Perrenoud , Marco Spycher

Der grosse Ansturm bleibt, wie hier in der Badi Langenthal, diesen Sommer vorerst aus. Foto: Beat Mathys

Das bisherige Sommerwetter war und ist für viele Daheimgebliebene enttäuschend. Nicht die Pandemie macht ihnen dieses Jahr zu schaffen, sondern der Blick zum Himmel. Unter den anhaltenden Regenfällen und regelmässigen Gewittern leiden auch die Badibetriebe im Oberaargau. Gerade im Ferienmonat Juli fällt das Zwischenfazit bisher ernüchternd aus. Eine Übersicht.

Huttwil: Anfangs war der Andrang gross

Alles neu in Huttwils Badi. Wenn doch nur das Wetter besser wäre. Foto: Brigitte Mathys

Im Schwimmbad Huttwil regnete es am Dienstagmorgen in Strömen. Trotzdem war Chefbademeister Martin Stucker dort, und in der Küche war die Kaffeemaschine eingeschaltet. Denn ein Schwimmkurs stand auf dem Programm, und der wurde offensichtlich für Hartgesottene durchgeführt.