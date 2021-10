SCL Tigers im Tief – So spielt eine Verlierermannschaft Bei der 2:3-Niederlage gegen den HC Ajoie bringen sich die Langnauer mit einem Leistungsabbau wiederum ins Verderben. Der Trainer zieht Konsequenzen daraus. Marco Oppliger

Wer dem Gegner solche Freiheiten gewährt, wird bestraft: Philip-Michael Devos kann sich vor dem 3:1 die Ecke aussuchen. Foto: Jonathan Vallat (Freshfocus)

2. Oktober 2021: Die SCL Tigers stehen erstmals in dieser Saison auf dem letzten Tabellenplatz.

Natürlich, die Meisterschaft hat gerade erst begonnen, über 40 Spiele sind noch zu absolvieren, Panik wäre fehl am Platz. Und doch sollte die Situation den Langnauern zu denken geben. Dreimal in Folge haben sie letzte Woche verloren. Oder anders ausgedrückt: Dreimal in Folge haben sie sich mit Undiszipliniertheiten und Aussetzern primär selbst bezwungen. Trainer Jason O’Leary verhehlt seinen Ärger darüber nicht. Er sagt: «Solche Dinge können passieren, aber sie sollten nicht zu oft passieren.»