Mit Schienenkran und Seilbahn – Das Video der spektakulären Räumung des Räblochs Sechs Jahre nach dem grossen Unwetter im Emmental wird die seither verstopfte Räbloch-Schlucht geräumt. Das Video zu den einmaligen Räumungsarbeiten. Sibylle Hartmann

Am Samstag wurde die Baustelle in der Räbloch-Schlucht für Medienschaffende geöffnet. Video: Sibylle Hartmann

In circa drei Wochen soll es bereits so weit sein. Nach sechs Jahren soll die Schlucht endlich befreit sein von den rund 2200 Kubikmeter Schutt und Holz, die das grosse Unwetter 2014 in das Räbloch spülte. Die Räumung ist ein einzigartiges Unterfangen, bei dem ein Spezialkran hängend an Schienen das Material aus der 1,1 bis 3 Meter schmalen Schlucht hievt.