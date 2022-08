Neue Pilatus-Bahn in Betrieb – So spektakulär fährt der Oberaargauer Zug am Drachenberg Die Calag Carrosserie aus Langenthal hat für die steilste Zahnradbahn der Welt moderne Triebwagen gebaut. Zwei davon klettern bereits den Pilatus hoch. Julian Perrenoud

Gut geschmiert und ohne Probleme fährt der gläserne Drachenzug auf dem historischen Bahntrassee. Fotos: Marcel Bieri

Gemächlich wandern fünf Steinböcke im Steilhang den Schienen entlang. Die altehrwürdige Zahnradbahn, die erste, die an diesem sonnigen Spätsommertag den Drachenberg erklimmt, kümmert sie nicht. Kein Wunder: Die Pilatus-Bahn ist mittlerweile seit 133 Jahren in Betrieb, die Tiere haben sich längst an ihr Geräusch gewöhnt, das sie auf dem noch immer gleichen, etwas unebenen Trassee erzeugt.