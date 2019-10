So sparsam ist der neue Wundermotor

Als erstes Serienauto der Welt ist der neue Mazda 3 mit einem solchen Diesotto unterwegs – oder Skyactiv-X-Motor, wie er beim Hersteller heisst. Den Kompaktwagen gibt es als fünftürigen Hatchback und als viertürigen Sedan in identischer Länge. Wir fahren zwei Wochen lang den Viertürer. Und die Aufgabe, die sich uns stellt, ist klar: Wir wollen die Gleichung nach X auflösen, also den realen Verbrauch ermitteln.

Mazda verspricht durchaus viel mit seinem X-Motor: geringere Emissionen, bessere Abgaswerte, mehr Drehmoment, eine hohe Laufruhe. Mit 180 PS aus zwei Liter Hubraum soll der Motor in der sparsamsten Variante mit 4,5 Litern auskommen. Zumindest gemäss dem älteren Verbrauchszyklus NEFZ. Für das Testfahrzeug gibt Mazda einen Verbrauch gemäss WLTP-Zyklus von 6,2 Litern an. Das klingt schon weniger spektakulär.

Auf den Mix kommt es an

Wir ziehen eine erste Bilanz: Viel Kurzstrecke und keine besondere Achtsamkeit resultieren in durchschnittlich 6,5 Litern. Das ist respektabel für eine ziemlich ausgewachsene Limousine, aber keinesfalls mehr. Wir probieren es also erneut, fahren gezielt defensiv und streuen längere Strecken ein. Und siehe da, plötzlich verzeichnen wir einen Verbrauch von 4,9 bis 5,1 Litern, sind also in Sphären, in denen zum Beispiel Toyota mit seinen Vollhybridfahrzeugen unterwegs ist.

Wenn man den Wundermotor mal aussen vor lässt, ist der neue Mazda 3 nicht betont innovativ, sondern eher ein wohltuendes Konglomerat an Bewährtem. Fast hat man das Gefühl, die Japaner hätten sich überall inspirieren lassen. So erinnert das fahrerzentrierte Cockpit an BMW, die Bedienung auf der Mittelkonsole an Audi, und der Schlüssel mit den seitlichen Knöpfen an Volvo – nur dass er bei Mazda nicht mit Leder überzogen wurde.

Allrad nur beim Hatchback

Statt des heute üblichen virtuellen Cockpits gibts analoge Rundinstrumente, das aber in Kombination mit einem grossformatigen Head-up-Display. Etwas Pragmatismus muss eben sein, denn zum Preis von 39'290 Franken bieten die Japaner ihre Limousine quasi in Komplettausstattung an, mit Infotainmentsystem, Bose-Sound­anlage, LED-Scheinwerfern, Assistenzpaket, feinen Ledersitzen und dergleichen mehr. Extra kosten am Testwagen nur die Metallic-Lackierung und die Teppicheinlagen.