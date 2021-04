Kantonalbanken zahlen Millionen für neues Lehrmittel – So sollen Jugendliche künftig den Umgang mit Geld lernen Bislang kam Finanzwissen in der Schule oft zu kurz. Ein neues Lerntool des Lehrerverbands soll das ändern und eine Alternative zu vielen privaten Initiativen bieten. Bezahlt wird es von den Banken, und das sorgt für Kritik. Jorgos Brouzos

Lohn, Schulden und Ausgang: Mit «Financemission World» sollen Schüler den Umgang mit Geld lernen. Foto: PD

Carla und Johann finden sich schnell zurecht. Fast zu schnell. «Die Grafik könnte etwas besser sein, und es hat mir zu viel Text, den man erst wegklicken muss, bevor man die Aufgaben lösen kann», sagt der 12-jährige Johann. Seine 16-jährige Schwester Carla stört sich nicht daran, nur so richtig gefordert fühlt sie sich nicht. «Mir gefällt ‹Financemission› gut, aber es ist mir fast ein wenig zu einfach.»

«Financemission World» ist ein Lerntool für 12- bis 16-Jährige. Sie bewegen sich durch eine virtuelle Stadt und lernen dabei, was ein Lohn ist, wie ein Budget aussieht, was Schulden sind und, nicht ganz unwichtig, dass der Spass manchmal einfach vorbei ist, wenn das Geld ausgeht. Das Lernspiel wurde vom Lehrerverband konzipiert und vom Kantonalbanken-Verband bezahlt – Tausende Schweizer Schüler werden in den nächsten Monaten damit den Umgang mit Geld lernen.