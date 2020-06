Grosse Pläne – So soll Meyer Burger gerettet werden Statt weiterhin mit Maschinen die chinesische Solarindustrie auszurüsten, will Meyer Burger selber im grossen Stil Solaranlagen verkaufen. Die Produktion kommt aber nicht nach Thun, sondern nach Deutschland. Julian Witschi

Eine Solaranlage am Sitz von Meyer Burger in Thun-Gwatt: Der Standort bleibt, wird aber trotz der Expansion ins Modulgeschäft nicht ausgebaut. Foto: Christian Pfander

Nach acht Jahren in der Verlustzone versucht Meyer Burger mit einer strategischen Kehrtwende den Befreiungsschlag. Das Unternehmen will sich vom Maschinenanbieter zu einem technologisch führenden Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen wandeln. Dazu ist eine Kapitalerhöhung geplant, die 165 Millionen Franken einbringen soll.

Grund für diesen fundamentalen Richtungswechsel ist laut dem neuen Konzernchef Gunter Erfurt, dass Meyer Burger aus ihrer Technologieführerschaft in den letzten Jahren keinen Gewinn erzielen konnte. Mit dem Verkauf seiner Maschinen habe das Unternehmen seine Technologie aus der Hand gegeben und die Gewinne weitestgehend ihren Kunden überlassen, also den auf dem weltweiten Solarmarkt dominierenden chinesischen Anbietern.

Der Verwaltungsrat von Meyer Burger hat entschieden, Produktionsmaschinen für die führende Technologie (Heterojunction / SmartWire) grundsätzlich nur noch exklusiv zum eigenen Gebrauch herzustellen. Dadurch bleibe die gesamte Wertschöpfung bei Meyer Burger.

Produktion in Thun bleibt geschlossen

Mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung sollen in erster Linie Produktionskapazitäten und der Vertrieb aufgebaut werden. Meyer Burger hat die Produktion in Thun vor zwei Jahren geschlossen und sich auf das Werk in Hohenstein in Ostdeutschland konzentriert.

Die geplante Produktion von Solarmodulen und -zellen kommt nun nicht nach Thun, sondern an einen zusätzlichen Produktionsstandort in Deutschland. Wohin genau, das verrät Erfurt noch nicht. Es könnten aber günstig ehemalige Produktionsstandorte der zusammengebrochenen Solarindustrie in Deutschland übernommen werden. Auch Personal mit entsprechenden Fähigkeiten sei vorhanden. So spare man viel Zeit und Geld.

Die Produktion soll schon im ersten Halbjahr 2021 starten und in den folgenden Jahren schrittweise ausgeweitet werden. Bereits für die Anfangsphase rechnet der Verwaltungsrat damit, dass Meyer Burger einen operativen Gewinn erreichen könne. Es lägen schon bedeutende Kaufabsichtserklärungen von potenziellen Kunden aus Europa vor, heisst es.

Der neue Chef kommt aus Deutschland, Gunter Erfurt Foto: zvg

Setzt der neue Chef künftig ganz auf Deutschland? Gunter Erfurt dementiert: «Es wird keine Abstriche an der Aufstellung in der Schweiz geben.» Meyer Burger betreibt also weiterhin die Grundlagenforschung in Hauterive (NE) zusammen mit dem Neuenburger Forschungszentrum CSEM.

Thun bleibe der Sitz des Konzerns und der Standort für die Entwicklung der Maschinen für die führende Smartwire-Zellverbindungstechnologie. Meyer Burger will sich künftig als «Made in Germany» mit Schweizer Spitzentechnologie vermarkten.