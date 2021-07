Detailhandel in der Stadt Bern – So soll die Innenstadt attraktiv bleiben Die Pandemie hat das Kaufverhalten verändert. Darunter leidet der stationäre Handel. Bern City und das Wirtschaftsamt wollen nun helfen. Rahel Guggisberg

Sie setzen auf Parklets für eine gemütliche Pause auf dem Einkaufsbummel: Omar El Mohib vom Wirtschaftsamt der Stadt Bern (links) und Sven Gubler von der Innenstadtorganisation Bern City. Foto: Barbara Héritier

Omar El Mohib, Co-Leiter des Wirtschaftsamts der Stadt Bern, und Sven Gubler, Direktor von Bern City, stehen in der Zeughausgasse. Sie diskutieren darüber, wie der Ort aufgewertet werden kann. «Hier werden in den nächsten Wochen Parklets hinkommen,» sagt Sven Gubler. Der genau Zeitpunkt sei wegen der Pandemie noch nicht ganz klar. Diese Parklets, also Hocker, Bänke, Sonnenschirme, Stehtische und Pflanzen auf einem Holzpodest, bleiben dann jeweils von April bis Oktober am Ort: Hier können die Leute verweilen, essen, arbeiten oder einfach sein.

Luc Pauchard, der Chef des Ladens Olmo, stösst hinzu und sagt: «Uns bringen diese Verweilzonen enorm viel, weil die Menschen sich dadurch länger in der Innenstadt aufhalten und wir mehr Frequenzen im Laden haben.» Die Parklets wurden bereits in den letzten beiden Jahren im Sommer aufgestellt. Wer dort sitzt, muss nichts konsumieren. Gubler erklärt: «Es geht darum, an vielen unterschiedlichen Orten Möglichkeiten zum Verweilen zu bieten, besonders an solchen, wo das bisher nicht möglich war. Das bringt dem Gewerbe Aufmerksamkeit. Das Wirtschaftsamt und Bern City prüfen derzeit auch, diese Plätze mit kulturellen Darbietungen zu verbinden.» Zudem soll das Gewerbe stärker einbezogen werden, und es soll bei der Ideenfindung mithelfen.