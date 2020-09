Pläne im Lyssachschachen – So soll der Landi-Neubau aussehen Die Landi und die Fenaco-Gruppe haben zwischen Burgdorf und der Autobahn Grosses vor. Nun ist das Baugesuch eingereicht, im Herbst 2022 soll der Gebäudekomplex fertig sein.

Zukunftspläne: Vorne der neue Landi-Laden mit Tankstelle, in der Mitte der Neubau von Fenaco Pflanzenbau und hinten die bestehende Saatgutzentrale. Visualisierung: pd

Schon heute ist der Fenaco-Konzern im Lyssachschachen präsent: mit der Saatgutzentrale. An diese angrenzend ist nun ein Neubaukomplex geplant. Einerseits will die Landi KoWy (Koppigen-Wynigen) einen grossen Laden aufstellen, dazu eine Tankstelle mit Shop und Waschanlage. Damit wird der heutige Landi-Laden in Burgdorf ersetzt, der laut den Verantwortlichen zu klein geworden ist.