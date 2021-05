Kunst am Bau – So siehts hinter dem Baugerüst aus Am Kornhausplatz wurde ein alter Innenhof wieder freigelegt und eine skulpturale Fassade geschaffen. Urs Wüthrich

Bevor Aldi am Kornhausplatz einzieht, stellt Bildhauer Amadeus Furrer hier aus. Foto: Nicole Philipp

Die Liegenschaft am Kornhausplatz 7 wird seit dem Sommer 2019 komplett saniert. Gestern wurde den Medien das bauliche Herzstück präsentiert, nämlich die neu gestaltete Innenhoffassade. «Seit den 1980er-Jahren war dieser Innenhof von Betonmauern verdeckt und die Fassade komplett zerstört», sagte Architekt Peter Bergmann, Mitinhaber Büro Bauzeit Architekten (Biel).

Da von der zerstörten Bausubstanz keine historischen Pläne mehr existieren, habe man mit der städtischen Denkmalpflege eine Lösung gesucht, die traditionelles Bauwerk und kulturelle Innovation vereint, meinte Peter Bergmann. Die Betondecke wurde entfernt, der Innenhof ist wieder sichtbar.

So sieht die von Amadeus Furrer neu gestaltete Innenhoffassade «Im Fluss» aus. Foto: Nicole Philipp

Die skulpturale Fassade – sie trägt den Namen «Im Fluss» - wurde in aufwendiger Handarbeit vom 52-jährigen Bildhauer Amadeus Furrer aus Le Landeron gestaltet. Sie besteht aus 43 Sandsteinsäulen aus dem Steinbruch Ostermundigen. Jede hat eine Höhe von 2,5 Metern und ein Gewicht zwischen 270 bis 360 Kilogramm. Aber das Ganze wirkt filigran.

Der Name «Im Fluss» kommt nicht von ungefähr. Beim Betrachten hat man den Eindruck, als sei die steife Masse im Fliessen. Hinzu kommt, dass sie aus verschiedenen Blickwinkeln verschieden daherkommt. Bildhauer Furrer sagt es so: «Mit der geschwungenen Silhouette referenziert die Fassade auf die Wasseroberfläche der Aare und sucht die Interaktion mit den Bewegungen der vielen Menschen, die das Gebäude in Zukunft beleben werden.»

Aldi auf 800 Quadratmetern

Die kunstvoll gehauene Fassade aus Berner Sandstein ist Teil des wieder sichtbar gemachten Gebäudeinnenhofs. Sie wurde vom Architekturbüro Bauzeit initiiert. Foto: Nicole Philipp

Eigentümerin der Liegenschaft ist die Assetimmo Immobilien-Anlagestiftung Zürich. «Die Umbauarbeiten sind Ende Jahr abgeschlossen», sagte der Verantwortliche Pierluigi Cannoletta am Donnerstag. Einziehen wird unter anderem der Grossverteiler Aldi. Er beansprucht die grösste Fläche des Komplexes, nämlich je 400 Quadratmeter im Parterre und im ersten Untergeschoss. Im zweiten Untergeschoss wird Aldi zudem Lagerräume einrichten. Im ersten Obergeschoss seien zwei Restaurants geplant, weiter oben Büros sowie insgesamt neun Wohnungen. Das Restaurant Mekong, das sich seit 26 Jahren in der Passage befindet, bleibt weiterhin bestehen.

Ausstellung und Yoga

Bis zum Einzug der Mieter werden Zwischennutzungen angeboten. Dort im Erdgeschoss, wo Aldi einzieht, zeigt Bildhauer Amadeus Furrer in der Ausstellung «Stein bewegt» bis zum 26. Juni seine Werke. Bereichert wird die Ausstellung von Begleitevents, etwa musikalischen Interventionen. Zudem werden Yogastunden angeboten, jeweils freitags bis zum 25. Juni, von 12 bis 13 Uhr.

Fehler gefunden?Jetzt melden.