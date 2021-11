Wer geht? Wer bleibt? Wer kommt? – So sieht der SCB der Zukunft aus Ein Abgang steht fest, eine wichtige Verlängerung kurz bevor. Und da ist beim SC Bern noch der Traum von einem grossen Schweizer Transfer. Ein Überblick. Kristian Kapp

Viel zu tun: SCB-Sportchef Andrew Ebbett stellt das Berner Team für die Saison 2022/23 zusammen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die aktuelle Saison des SC Bern, sie ist keine besonders gute. Nach zuletzt vier Siegen in fünf Partien hat sich der SCB zwar etwas gefangen, liegt auf Platz 9 und gewinnt zumindest regelmässig die Spiele gegen die anderen Teams in den hinteren Tabellenregionen. Zu den Top 6 ist der Rückstand nach wie vor beträchtlich, von den Punkten wie auch von den Leistungen her. Ohne den hoffnungsvollen SCB-Fans zu nahe treten zu wollen: Es zeichnet sich ab, dass der SCB eine dritte Saison hintereinander nicht stärker sein wird, als bloss um Rang 9 herumzudümpeln.