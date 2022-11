Energiesparen in Pflegeheimen – So sieht das Stromkrisen-Drehbuch im Heim aus Der Berner Versorger EWB plant mit Grossverbrauchern die Etappen eines allfälligen Strommangels. So im Tilia-Pflegezentrum – wo es immer genug Strom für Beatmungsgeräte braucht. Simon Thönen

Was muss das Pflegezentrum in Wittigkofen unternehmen, wenn der Strom knapp wird? Foto: Nicole Philipp

Gefühlt ist eine Stromkrise sehr weit weg im Pflegeheim im Berner Quartier Wittigkofen. Die Sonne scheint hell durch die grossen Fenster, dennoch brennen die Lichter in der Cafeteria. «Muss immer alles an sein?», fragt eine Angestellte und schaltet einige der Leuchten aus. Die Szene passt perfekt zur anstehenden Besprechung: Wie muss das Zentrum der Tilia-Stiftung für Langzeitpflege reagieren, falls der Strom in diesem Winter knapp wird?