Halb Gelb, halb Schwarz – So sieht das neue Trikot der Young Boys aus Ähnlich wie in der Saison 2002/03: Die Farbe Schwarz findet wieder mehr Verwendung beim Schweizer Meister. Sabine Gfeller , Martin Bürki

Auf den sozialen Medien startete der Berner Sportclub Young Boys vor drei Tagen einen Countdown mit der Frage: «Bisch parat?» Dazu postete er ein Bild: die eine Hälfte schwarz, die andere gelb. In der Mitte prangert das Datum 09.07.2021.

Der Club blieb bis am Freitagmittag um Zwölf geheimnisvoll. Wie die meisten Fans richtig vermuteten, wurde pünktlich um Mittag das neue Trikot präsentiert. «Üsi Farbe si Gäub u Schwarz», lautet der Titel des Videos, das über die sozialen Medien gestreut wird. Das Motto wurde im Heimdress allerdings nur bedingt umgesetzt: Denn eigentlich ist das Oberteil eher schwarz-gelb denn gelb-schwarz.

Auswärts in weiss

Ein Blick in den YB-Fanshop zeigt, dass das Ausweichtrikot in weiss gehalten wird, die Ärmel in einem grau-blauen Fingerabdruck-Look. Einen solchen Fingerabdruck tragen kommende Saison auch die Torhüter auf der Brust, entweder in orange oder blau.

Auswärts- und Torwartdress im Fingerabdruck-Look. Foto: zvg

Die ersten Eindrücke aus den Reihen der YB-Fans sind tendenziell positiv: Die am meisten genannte Kritik betrifft die Reihenfolge der Farben – Schwarz-Gelb statt Gelb-Schwarz – oder dass das Oberteil nicht ganz symmetrisch gestaltet ist.

Ein Blick zurück: YB-Trikots aus früheren Jahren

In der letzten Saison spielten die YB-Fussballer im gelben Trikot mit dem schwarzen Kragen. Rechts Jean-Pierre Nsame gegen Lucas Alves vom FC Luzern. Foto: Raphael Moser Das Trikot der Saison 2019/2020, die sich aufgrund der Pandemie verlängerte: Hier Ulisses Garcia gegen Valentin Stocker vom FC Basel. Foto: Christian Pfander Hier eine ganze Trikot-Sammlung eines YB-Fans in Beatenberg (Waldegg). Foto: Bruno Petroni 1 / 9

