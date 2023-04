Fast wie eine Sprungschanze – So sieht das neue Münsinger Gemeindehaus aus Die Angestellten der Münsinger Gemeindeverwaltung werden künftig unter einem auffälligen Dach arbeiten. Johannes Reichen

Das geplante Gemeindehaus am Bahnhofplatz. Visualisierung: zvg

Drei Anläufe in drei verschiedenen Jahrzehnten brauchte die Gemeinde Münsingen für ein neues Gemeindehaus. Nun hebt sie ab – mit einem Gebäude, das von der Seite an eine Sprungschanze erinnert. Auf den Visualisierungen des geplanten Neubaus sticht ein auffälliges Dach hervor. «Markante Dachausbildung», heisst das auf Architektinnendeutsch.

Am Mittwochnachmittag präsentierte die Gemeinde das Ergebnis des Architekturwettbewerbs. Das neue Gebäude wird am Bahnhofplatz stehen, am bisherigen Standort der Alten Moschti neben der Migros.

43 Bewerbungen

Eine Jury konnte aus 43 Projekten auswählen. Sie tagte an zwei Tagen und habe klare Kriterien angewendet, sagte Gemeindepräsident Beat Moser (Grüne). Wie flexibel kann das Gebäude genutzt werden? Wie ökologisch und ökonomisch kann es betrieben werden? Wie ist der Betriebsunterhalt? Passt es städtebaulich zu Münsingen?

Nach dem ersten Tag standen noch acht Projekte zur Auswahl. Schliesslich entschied sich die Jury für «Unter einem Dach» des Architekturbüros Zenklusen Pfeiffer aus Brig. «Münsingen braucht einen Ort mit Charakter und Identität», sagte Architektin Diana Zenklusen. Dafür sorge das hängende Dach. Es handelt sich um ein Solardach. Das neue Gemeindehaus beinhaltet rund 120 Arbeitsplätze.

Lange Vorgeschichte

Der Entscheid für diesen Neubau fällte das Stimmvolk vor anderthalb Jahren. Im Herbst 2021 entschied es sich klar für ein 19-Millionen-Franken-Projekt am Bahnhofplatz und gegen den bisherigen Verwaltungsstandort an der Neuen Bahnhofstrasse.

Zuvor hatte es zwei Projekte abgelehnt. Die Abstimmung vom Sonntag war denn schon die dritte zum Thema. 2008 lehnte es einen 18-Millionen-Franken-Kredit für den Kauf von Stockwerkeigentum sehr knapp ab. 2012 sagte es Nein zu einem 17-Millionen-Projekt für einen Neubau beim Schlossgut, der als «Glaspalast» bezeichnet wurde.

Im Raum mit dem runden Fenster ist eine Cafeteria vorgesehen. Visualisierung: zvg

Danach waren immer wieder neue Varianten im Gespräch. Mal favorisierte der Gemeinderat das alte Coop-Areal, dann wieder das Areal Schlossgut/Werkhof, ehe mit der Alten Moschti der Durchbruch gelang. Seit Jahren klagte die Gemeinde über schwierige Arbeitsbedingungen der Verwaltung an verschiedenen Standorten in unzeitgemässen Räumlichkeiten.

Damit soll es im Herbst 2026 ein Ende haben. Dann soll der Neubau nach etwa zweijähriger Bauzeit bezogen werden.

