Luce wird doppelt so gross – So sieht Berns neuer Edel-Italiener aus Das bekannte Ristorante Luce hat in der Zeughausgasse expandiert. Seit einer Woche empfangen die Gebrüder Nilo und Stevo Nilovic in der Galleria Luce Gäste. Claudia Salzmann

Die Gastrounternehmer Nilo und Stevo Nilovic in ihrem neuen Lokal. Foto: Franziska Rothenbühler

Fürs Bedürfnis, an einem schicken Ort eine Pizza zu essen, gab es bisweilen in Bern wenig Optionen. Die meisten Pizzerias sind funktional eingerichtet oder dann mit viel italienischem Kitsch und romantischen Malereien an den Wänden.

Nun haben die Gastrounternehmer Nilo und Stevo Nilovic, die im Ristorante Luce am Waisenhausplatz wirten, ein zweites Lokal namens Galleria Luce aufgemacht. Während Monaten wurde in der Zeughausgasse gebaut. Das Baugerüst vor dem Haus ist zwar immer noch vorhanden, weil an der gleichen Adresse das Hotel Metropole saniert wird. Doch seit einer Woche ist das Galleria Luce offen für Gäste.

Stevo Nilovic (58) ist seither im Dauerstress: «Wir können uns kaum retten vor Reservationen.» Sein Bruder Nilo Nilovic (54) hat gerade das Ristorante Il Grissino am Waisenhausplatz geschlossen, und so konnte er Stevo beim Umbau unter die Arme greifen. Das Resultat: ein prunkvolles Lokal mit 130 neuen Plätzen auf zwei Stock. Von weitem leuchtet der Kronleuchter, der von einem Luxushotel aus Luzern stammt. Im Untergeschoss befindet sich ein Bankettsaal, der nur abends geöffnet ist. Hier versteht man den Namen Galleria: Die Kunstwerke, die hier ausgestellt sind, stehen alle zum Verkauf.

Die Sessel der Lounge sind im Stil der 50er-Jahre, hier sitzt man vor einem gigantischen Weinkühlschrank. Im Innern der verglasten Lampenschirme sind kleine Champagnerflaschen ausgestellt, die man durch ein Türchen herausnehmen kann. «Sie sind natürlich gekühlt», sagt Stevo Nilovic. Der Terrazzoboden ist aus einem Guss, mit erdfarbenen Steinchen und weissem Beton. Nilovics haben für ihr Projekt einen tiefen einstelligen Millionenbetrag investiert. Wie viel genau, präzisieren sie nicht.

50er-Jahre-Sessel und ein gigantischer Weinkühlschrank: In der Lounge der Galleria Luce. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Brüder – geboren in Montenegro, seit 47 Jahren in Bern, nach ihren Angaben achtsprachig – haben viel italienisches Personal angestellt, und Italienisch ist in ihren Häusern Pflicht. Dass die beiden mit ihren Lokalen erfolgreich sind, liegt nicht nur an der zentralen Lage. Wer hier einkehrt, wird mit südländischer Gastfreundschaft empfangen.

Und die Nachfolge ist in den Startlöchern: Stevo Nilovics Söhne Nicola (26) und Michael (20) sind im Betrieb engagiert. Das Gastro-Gen geht aber in die Vergangenheit zurück: Vater Nikola bediente als Kellner in Montenegro den ­damaligen Kursaal-Direktor. Dieser war begeistert und bot ihm eine Stelle im Kursaal an, die er 1969 antrat.

130 Plätze und ein riesiger Leuchter: Blick in die Galleria Luce. Foto: Franziska Rothenbühler.

Die Küche serviert im 100-plätzigen Ristorante Luce und in der 130-plätzigen Galleria Luce die gleichen Gerichte. Seit der Eröffnung vor 23 Jahren setzen Nilovics auf Rezepte der Region Emilia-Romagna. Strozzapreti werden täglich frisch produziert. Gerade sind zwei Köche dabei, sie zu formen. Diese und das Tiramisù werden laut Stevo Nilovic am meisten bestellt.

Claudia Salzmann ist seit 2009 bei Tamedia. Im Ressort Bern schreibt sie primär über Gastronomie. Parallel studiert sie im Master Multimedia Journalismus an der HKB Bern und doziert am MAZ in Luzern. Mehr Infos @C_L_A

